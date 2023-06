Oroscopo 27 giugno: Luna in Bilancia, ecco i segni più fortunati del giorno

Ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, martedì 27 giugno 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 27 giugno 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi. L'oroscopo è scritto facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Con la Luna disarmonica in Bilancia è importante che prendiate il tempo necessario per riflettere e analizzare le opzioni a vostra disposizione, evitando di lasciarvi influenzare dalle opinioni degli altri. Potrebbe essere utile parlare con qualcuno di fiducia per avere un punto di vista diverso sulle cose.

Toro

Con Venere e Marte in aspetto di quadratura nel segno del Leone non mancheranno di sicuro i conflitti nella vostra vita ma non vi mancherà nemmeno la capacità di reagire velocemente. La vostra proverbiale determinazione vi aiuterà a superare al meglio tutto.

Gemelli

Quello che vi viene dal cuore ha un valore che non è quantificabile. Ogni gesto che farete oggi sarà spontaneo e pieno d’amore, grazie anche agli influssi della Luna presente nel segno amico della Bilancia. Le persone che vi circondano saranno molto felici delle vostre attenzioni.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La stanchezza si fa sentire oggi e la quadratura della Luna in Bilancia non vi aiuta di certo a rilassarvi. Le tensioni emotive accumulate nei giorni scorsi potrebbero sciogliersi come neve al sole ma se tardate a prendervi il meritato riposo sarà davvero difficile.

Leone

La Luna in Bilancia vi sorride ed è arrivato il momento di raccogliere qualche frutto. Sono in arrivo importanti soddisfazioni lavorative a partire da ruoli di maggiore responsabilità fino ad arrivare a guadagni più gratificanti e consoni ai vostri sforzi.

Vergine

Fatevi coraggio se qualche volta vi sembra di essere incompresi. Forse siete voi che in questo periodo non riuscite a esprimervi al meglio ed è anche plausibile vista l’opposizione di Saturno nel segno dei Pesci. Molto presto fortunatamente le cose miglioreranno.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

A volte bastano piccole cose per trasformare una giornata noiosa in un momento di apertura verso il mondo e di divertimento. La presenza gioiosa e armonica della Luna nel vostro segno vi invita a stupire e a lasciarvi stupire, per godere di momenti irripetibili.

Scorpione

La presenza di Marte in quadratura rischia di scombinare i vostri piani per la giornata. Alcuni ostacoli irromperanno sul vostro cammino e dovrete fare affidamento alla vostra tenacia per non demordere. Dedicate più tempo al riposo e al recupero delle energie.

Sagittario

La vostra creatività è ai massimi livelli in questo momento, grazie alla dolce e benefica Luna presente nel segno della Bilancia. Lasciate libera l’immaginazione, vedrete che la fantasia vi porterà lontano, molto più lontano di quanto possiate mai immaginare.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 27 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Oggi non farete nemmeno in tempo a lamentarvi un attimo che subito ci saranno dei nuovi problemi per i quali sarà necessario trovare una soluzione. La quadratura della Luna in Bilancia vi costringerà a ingegnarvi velocemente per risolvere una situazione incresciosa.

Acquario

Oggi vi assumerete direttamente la responsabilità di una certa azione e lo farete dimostrando un forte senso di giustizia, che vi farà onore. Con la Luna presente in aspetto armonico in Bilancia siete pronti a metterci la faccia in ogni occasione, con grande dignità.

Pesci

L’ingresso di Mercurio nel segno amico del Cancro vi procura un grande alleato. Ora potete pattinare sul ghiaccio delle difficoltà con leggerezza: sapete di avere tutte le capacità per affrontarle. E tra una piroetta e l’altra potete anche divertirvi.

Fonte immagine: Quique da Pixabay