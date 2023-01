Oroscopo del giorno, 28 gennaio 2023: le previsioni, da ariete a pesci

L'oroscopo segno per segno: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di oggi, sabato 28 gennaio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 28 gennaio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di domani di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La Luna odierna minaccia delusioni e disillusioni. Ciò che vi sembrava oro, potrebbe smettere all’improvviso di luccicare. O forse sarete voi a vedere tutto con occhio troppo critico. Un buon consiglio: non fate i perfezionisti e ricordatevi che, spesso, chi troppo vuole nulla stringe!

Toro

Un lieve malessere, o un calo di tono, v’invoglieranno a dedicare più tempo al riposo e a sottrarvi ad impegni non molto graditi. Migliora l’atmosfera in serata. Se siete innamorati, vi prenderà all’improvviso un gran bisogno di tenerezza, di coccole, di braccia aperte in cui rifugiarvi.

Gemelli

Una meraviglia di giornata, da ringraziare dimostrandosi gentili con tutti. A vostro favore, Giove e Luna in sestile, e Venere in trigono, una combinazione perfetta per le relazioni sociali e l’amore! Ottime occasioni per concludere buoni affari.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Lucidità e grinta vi consentiranno di avanzare richieste, ampliare attività, sganciarvi da situazioni insoddisfacenti. Sotto la Luna taurina nascono progetti importanti con la persona del cuore e fioriscono nuove storie per i cuori solitari, da oggi meno soli.

Leone

Siete di fronte ad una serie fortunata di eventi. Se saprete muovervi con abilità, riuscirete a mettere a segno una quantità di successi, irripetibili, che non mancheranno di gratificarvi. Non sedetevi però sugli allori: la Fortuna è imprevedibile, oggi c’è, domani non si sa!

Vergine

Un eccesso di lavoro crea tensione in famiglia; non irrigiditevi su piccole questioni, lasciate spazio alle idee degli altri. La pressione lavorativa comincia a pesare, sia a livello fisico che nei rapporti. Correte ai ripari: conducete una vita più tranquilla e dormite di più.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Con gli astri che vi ritrovate, potreste finire con il dare eccessiva importanza a cose che di per sé non ne hanno, o ne hanno pochissima. Questa vostra eccessiva sensibilità potrebbe confondervi e intralciare il vostro lavoro. Attenti al denaro più in uscita che in entrata.

Scorpione

Un po’ di tensione dovuta a problemi di ordine pratico e amoroso. Qualche contrarietà in ambito familiare potrà rendervi di umore scuro! In materia di affari, contratti e operazioni finanziarie, fatevi guidare dal buon senso, dalla ragione: non sbaglierete.

Sagittario

La curiosità verso nuovi interessi vi offrirà la chance di nuove conoscenze fuori dal solito panorama culturale. Nel lavoro vi farete notare per brillanti intuizioni. In amore potrete fare davvero faville, visto che le attenzioni degli astri che contano sono quasi tutte rivolte a voi.

L’oroscopo di domani si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Giornata uggiosa. Riceverete visite non del tutto gradite che turberanno la vostra privacy e susciteranno discussioni con il partner. Se lo shopping è nei vostri programmi, toglietevi pure qualche capriccio, ma attenti alle spese tanto inutili, quanto eccessive.

Acquario

Gli astri stimolano socievolezza e comunicativa, che produrranno ottimi risultati in tutti i settori della vostra vita. Con gli amici progetterete grandi cose, ma sarete voi l’anima del gruppo; con il partner potrete chiarire serenamente una questione che si trascina da un po’ di tempo.

Pesci

Un cielo benevolo movimenta piacevolmente la giornata. L’agenda si riempie di contatti importanti di lavoro, amici, viaggi, svaghi e incontri d’amore. Senza tralasciare notizie emozionanti, WhatsApp e telefonate graditissime. Siete in forma splendida e con l’umore altissimo.

Questo è l’oroscopo di oggi, 28 gennaio. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay