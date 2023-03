Oroscopo di venerdì 3 marzo: Luna disarmonica per Ariete, Toro su di giri

Ecco quali saranno i segni fortunati del giorno secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, venerdì 3 marzo 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 3 marzo 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

L’ostentazione insinuata dalla Luna, disarmonica, vi metterà in qualche pasticcio: la moderazione dovrebbe essere il vostro motto. Non dovreste voler essere originali a tutti i costi, o rischierete di prendere più di un abbaglio. Dalla famiglia, anche di origine, potrebbero venir fuori delle questioni, delle tematiche del passato. Un po’ di sport per scaricare le tensioni non farà male.

Toro

Siete su di giri, tutto va per il meglio e i risultati non mancano. Gli amici vi dimostreranno di esservi sempre vicini e, all’occorrenza, anche pronti a darvi una mano, facendovi provare un grande sollievo. Buona la condivisione di progetti con la persona amata. Se siete single, un’amicizia si va consolidando con contatti telefonici e mail sempre più coinvolgenti. Inviti.

Gemelli

Una vostra proposta sarà accolta più che favorevolmente dai vostri familiari. Sarà di vostro gradimento un programma serale degli amici. Parliamo d’amore. Parafrasando una famosa canzone di Vasco Rossi, sentirete il bisogno di inserire una nota ‘spericolata’ nella vostra vita affettiva, di sperimentare col partner di sempre oppure uno nuovo, situazioni più eccitanti.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

C’è un clima astrale di positivo fermento. Potrete rispolverare il piacere di dedicarvi agli hobby preferiti e organizzare programmi molto simpatici con le persone che avete vicino. Le storie d’amore in crisi, o non ben definite, acquisteranno maggiore stabilità. Buon giorno, buon terreno di caccia per i single e per tutti coloro che non sanno rinunciare al flirt, all’avventura.

Leone

Non sarebbe una cattiva idea dedicare il giorno festivo al vostro fisico, ultimamente un po’ trascurato, e ai vostri hobby, senza quindi dover sottostare al controllo del partner o dei vostri familiari. Leggete un buon libro, ascoltate musica di qualità e, soprattutto, rilassatevi. E per quanto riguarda l’amore? Il cuore è preda d’incertezze che vi mettono un po’ di cattivo umore.

Vergine

Vi si presenterà una splendida occasione per intrecciare contatti da cui potranno nascere situazioni molto interessanti, in qualche caso, anche vantaggiose. Un viaggio, o una serata spensierata col partner o con gli amici, vi farà dimenticare le tensioni e le preoccupazioni di questi ultimi giorni. Vivrete momenti intriganti in compagnia del partner: darete il meglio di voi stessi!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La Luna porta nervosismo, un po’ d’impulsività nel vostro modo di fare: affrontate con calma gli imprevisti e se organizzate qualcosa per questo giorno festivo, non siate esagerati. Una piccola escursione con gli amici e con la gente che vi piace sarà più che sufficiente per divertirvi. Non fatevi carico di eccessive preoccupazioni verso un membro della vostra famiglia.

Scorpione

Recupererete un po’ di leggerezza ed entusiasmo. Non rifiutate a priori la possibilità di apportare dei cambiamenti in una situazione delicata che crea, da qualche giorno, preoccupazione. Sistemate i bilanci, verificate le spese compiute di recente, pianificate eventuali pagamenti o acquisti. In amore, non coltivate paure o dubbi, e apritevi con fiducia a chi vi vuole bene.

Sagittario

Fase astrale insignificante, che non promette né gioie né dolori. Quando arrivano giornate come questa, vale la pena prendersela comoda, lasciare che le ore scorrano pigramente, e utilizzare il proprio tempo per rimettere a posto le cose lasciate in sospeso. Sarebbe, infatti, inutile scalpitare, premere sull’acceleratore, cercare idee brillanti e risposte dalla persona amata.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 3 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Giornata sotto tono, un po’ per la Luna dissonante e un po’ per la stanchezza accumulata nel corso della settimana. La famiglia sarà più che mai al centro della vostra attenzione. Dovrete discutere di una certa questione e prendere una decisione importante, ma saprete scegliere per il meglio. Momento ideale per dare una sferzata di vivacità al rapporto di coppia.

Acquario

Concentrate le forze in quei propositi che, se messi in pratica, riuscirebbero a cambiare di molto e in meglio la vostra vita. Non tergiversate! Non è il momento di prendersi delle pause: condividete con una persona fidata progetti ed energie. In amore, tutto è possibile. Se siete tentati di portare avanti due rapporti però, dovrete avere anche le energie adatte per sostenerli.

Pesci

Questa giornata vi vuole bene, vi agevola, stimola la vostra socievolezza. Sarete disponibili ad ascoltare i problemi di chi vive accanto a voi, a capirli e a cercare di risolverli. Vi sentirete pieni di fiducia verso il partner: amore sarà soprattutto essere veri amici, potersi dire tutto senza preoccupazione ed ombre. Anche i single avranno più di un motivo per essere contenti.

