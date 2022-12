Oroscopo di oggi, 6 dicembre: giornata fortunata per il Toro, sintonia in amore per il Capricorno

Oroscopo del giorno, martedì 6 dicembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali.

Oroscopo di oggi, martedì 6 dicembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 6 dicembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Datevi da fare in ambito sociale, inserendovi in ambienti nuovi e stimolanti: siete magnetici e avete uno straordinario fascino che riesce a sedurre chiunque entri in contatto con voi. Emotività in crescita nel tardo pomeriggio. Dedicate un po’ di tempo a voi stessi, alla cura dell’aspetto e concedetevi un acquisto sfizioso. Programmi deliziosi, divertenti per la serata.

Toro

Il 6 dicembre è un giorno fortunato. La sorte vi mette sul piatto doni sontuosi, meritato premio per il vostro impegno; non accontentatevi, vi aspetta tutto quel che vi sarà dato e anche di più! Farete comunque faville anche in amore, visto che le attenzioni degli astri che ‘contano’ sono quasi tutti rivolti a voi. Se siete single, sognate ad occhi aperti, e i sogni diventeranno realtà.

Gemelli

Grazie alle incoraggianti opportunità che vi si stanno aprendo davanti, potete guardare al futuro con fiducia ed ottimismo! Siete più indaffarati che mai, ma la competenza che mostrate nel vostro lavoro vi farà guadagnare la stima di colleghi e superiori. Si prevedono risultati davvero gratificanti per chi opera in ambito tecnico-scientifico. Non male l’amore e la vita di coppia.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

I problemi non sono del tutto risolti, ma il vostro ottimismo vi sostiene: non disdegnate i saggi consigli di una persona amica. Prima di lanciarvi in un nuovo progetto, riflettete bene sull’impegno che potrebbe comportare. E in amore? Vi sentite in bilico tra la voglia di abbandonarvi al nuovo e il rimanere ancorati a uno stile di vita che non è più quello che siete oggi.

Leone

Interiormente pacificati, ritrovate di colpo verve e ottimismo. E la voglia di lanciarvi in acquisti come di partecipare ad eventi mondani! Nulla oggi attenta al buon esito delle vostre iniziative. Venere (l’amore) è con voi, sia che vogliate impegnarvi in una storia seria o che preferiate vivere l’amore attimo per attimo senza pensare al oggi. Fate del movimento fisico.

Vergine

Qualche questione di ordine burocratico o fiscale vi costringe a ingranare la retromarcia e a rivedere i vostri programmi per la giornata: attenti a non lasciarvi sopraffare dagli avvenimenti, cercate di gestirli con maturità e senso pratico. Frequentate persone che abbiano i vostri stessi interessi; come ben sapete, per voi l’amore è imprescindibile da un buon feeling mentale.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Il cielo sopra di voi vi rende particolarmente estrosi e creativi. Seguite l’intuito e non sbaglierete! Drizzate le antenne, il vostro spiccato talento oggi potrà avvalersi di nuove e preziose ispirazioni. Non mancheranno le entrate e i guadagni! Se avete una storia d’amore felice in corso, questo sarà il vostro giorno: l’intesa col partner sarà perfetta sotto tutti i punti di vista.

Scorpione

Forse rimarrete un po’ spiazzati e delusi nel prendere atto che persone e situazioni possono essere diverse da come vi sono sempre apparse. In famiglia, non scaricate il nervosismo su chi capita, ma cercate di razionalizzare il problema. Patti chiari e amicizia lunga. Buttatevi pure in una nuova impresa, se ci credete, ma assicuratevi che tutto sia fatto secondo le regole!

Sagittario

Fissate bene i vostri obiettivi, altrimenti le energie si disperdono in mille rivoli e non approdate a nulla. Meglio l’uovo oggi, che la gallina oggi! Il senso pratico vi aiuterà a distinguere le buone opportunità da quelle meno vantaggiose. Clima mite sul versante affettivo: il vostro comportamento attento e comprensivo fa prevedere che l’alta pressione rimarrà stabile.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 6 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Giornata positiva e interessante per molti di voi, dal punto di vista professionale: fantasia e inventiva vi permetteranno di prendere iniziative stimolanti perché decisamente intelligenti, che potranno persino avere piacevoli risvolti sotto il profilo economico. Buone, ottime notizie anche dal fronte sentimentale. C’è grande sintonia e dialogo con la persona che amate.

Acquario

Fidatevi delle vostre intuizioni. Lasciate che le emozioni fluiscano e che un sogno diventi realtà! La resa nel lavoro è in crescita, in particolar modo se operate in settori che hanno a che fare con la comunicazione e la pubblicità. In campo amoroso, i tempi non sono ancora maturi per esternare una segreta passione: continuate a coltivarla gelosamente nel vostro cuore.

Pesci

Il cielo sopra il vostro capo vi mette con le spalle al muro. La dissonanza di Marte, ad esempio, suggerisce una controllatina alla pressione per verificare che i valori di minima e di massima siano nella norma. Evitate anche gli sforzi improvvisi che potrebbero provocare un qualche risentimento muscolare e doloroso. Evitate, inoltre, le bugie, soprattutto in campo amoroso.

