Sabato 8 luglio, l’oroscopo del giorno: le previsioni segno per segno

Ecco come procederà il primo giorno del weekend secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, sabato 8 luglio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 8 luglio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Ariete

Siete sostenuti con calore e passione da Venere e da Marte presenti nel segno del Leone. Questo è il momento giusto per lanciare il cuore oltre l’ostacolo e per tirare fuori tutto quello che avete dentro. Chi vi sarà accanto saprà accogliere al meglio i vostri sentimenti.

Toro

Le storie d’amore non si scrivono mai da soli ma in coppia. La presenza armonica della Luna in Pesci vi aiuterà oggi a cominciare un nuovo capitolo della vostra vita sentimentale. Se ognuno dei due metterà un pezzo di cuore su questa nuova pagina tutto andrà per il meglio.

Gemelli

Vi sembra che qualcuno vi stia prendendo in giro? Potrebbe essere, anche perché gli influssi disarmonici della Luna in Pesci non promettono nulla di buono. Cercate quindi di aprire gli occhi ma senza diventare troppo sospettosi o rischiate di rovinarvi la giornata.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Non ponetevi troppe domande su quello che sta succedendo intorno a voi. Lasciate semplicemente che le cose accadano e che le energie scorrano libere. Questo è il suggerimento che vi darà oggi la Luna, presente nel segno amico dei Pesci insieme a Nettuno.

Leone

I pianeti presenti nel vostro segno vi regalano una grande concretezza e serietà. Siete persone affidabili e chi vi chiede aiuto è certo di poterlo ricevere. Continuate a comportarvi in questo modo e vedrete che presto coglierete i frutti di quanto seminato.

Vergine

Oggi vi sentirete colpiti da un’osservazione fattavi da una persona che non intendeva sicuramente turbarvi. L’opposizione della Luna, di Saturno e di Nettuno nel segno dei Pesci però vi rende molto sensibili, anzi suscettibili e reagirete quindi in maniera decisamente spropositata.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

I transiti planetari in questo periodo vi lasciano abbastanza tranquilli. Un po’ di quiete è quello che vi ci vuole dopo il tanto stress accumulato nei mesi scorsi. Fatevi scivolare addosso eventuali critiche e rimproveri, pensate soltanto al vostro benessere.

Scorpione

I pianeti presenti nel segno dei Pesci, Luna, Saturno e Nettuno, faranno in modo che una promessa del passato venga mantenuta. Potrebbe trattarsi di un’iniziativa che parte da voi oppure che arriva verso di voi. L’importante è che le cose finalmente avvengano.

Sagittario

I pianeti presenti in aspetto disarmonico nel segno dei Pesci vi suggeriscono di riflettere attentamente prima di fare una mossa azzardata. In questo periodo non siete del tutto lucidi purtroppo e rischiate poi di pentirvi di una decisione presa senza pensarci bene.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 8 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La presenza della Luna in Pesci oggi vi regalerà davvero tanta dolcezza. Riceverete molte attenzioni e premure da parte degli altri ma sarete anche voi in prima persona a prendervi cura di chi amate con tanta dedizione e spinti da un sincero altruismo.

Acquario

Se certe questioni non si sono risolte prima è del tutto improbabile che questo accada adesso, dato che Venere e Marte si trovano in aspetto disarmonico nel segno del Leone. Non intestarditevi cercando una soluzione brillante, non è detto che esista per forza.

Pesci

Un sabato baciato dalla fortuna, con la Luna nel segno e l’ottimo aspetto di Mercurio in Cancro. Sono i due astri del movimento: vi conviene quindi viaggiare, conoscere, e interagire con quante più persone possibili. Oggi vi basta poco per essere felici.

