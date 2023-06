Oroscopo del giorno del 9 giugno, Luna in pesci: i segni fortunati

Ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci).

Oroscopo di oggi, venerdì 9 giugno 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 9 giugno 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Con Venere e Marte armonici in Leone oggi sarete irresistibili e magnetici. La vostra bellezza interiore si rifletterà anche nella vostra estetica e nella vostra presenza scenica. Sarete in grado di conquistare gli altri con la vostra grinta e il vostro fascino, sia in ambito personale che professionale.

Toro

Con la Luna armonica in Pesci oggi sarete particolarmente sensibili e empatici, e sarete in grado di percepire le emozioni e le necessità degli altri con grande intuito. Potreste sentirvi ispirati e creativi, e trovare nuove soluzioni a problemi che sembravano insormontabili.

Gemelli

La quadratura della Luna e di Saturno in Pesci vi invita a riflettere su cosa è andato storto nelle ultime settimane, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Siete ancora in tempo per risolvere la situazione ma dovrete impegnarvi molto e cercare di raggiungere un compromesso.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La Luna si trova presente nel segno amico dei Pesci insieme a Saturno e vi incoraggia dal punto di vista professionale gettando le basi per la costruzione di un successo meritato. Il momento è valido anche per fare qualche investimento oculato. Abbiate fiducia nelle proposte che vi verranno fatte.

Leone

Il sorriso che sfodererete oggi sarà veramente irresistibile. Merito di Venere e di Marte attualmente presenti nel vostro segno che vi rendono euforici e pieni di energia. Vi aspetta una serata piena di divertimento, da trascorrere in splendida compagnia.

Vergine

Il vostro umore oggi sarà abbastanza altalenante e in certi momenti della giornata punterà decisamente verso il basso. La causa è da cercarsi nel transito dissonante della Luna in Pesci che semina pensieri inquieti e malinconici. Dedicate qualche ora al relax.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La presenza di Marte in Leone vi incoraggia a essere costruttivi, e vi regalerà successi nello studio e nel lavoro. Potrebbe anche essere il momento giusto per controllare la vostra salute. Abbiate cautela col denaro, per evitare ogni brutta sorpresa. Armonia col partner e negli incontri con gli amici.

Scorpione

La dolcezza della Luna in Pesci colorerà il vostro mondo di dolcezza oggi. Gli influssi armonici dell’astro notturno vi regaleranno una giornata molto importante soprattutto per quanto riguarda la vita sentimentale. Godetevi i momenti speciali che vivrete con il vostro partner.

Sagittario

La Luna oggi si trova nel segno dei Pesci insieme a Saturno e questi influssi dissonanti vi faranno percepire con mano i limiti di fronte ai quali i vostri progetti si stanno interrompendo. Prendere pienamente consapevolezza di cosa non va vi aiuterà tanto, anche se adesso non vi sembra.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 9 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La vostra giornata sarà caratterizzata da un’atmosfera piacevole e delicata, grazie agli ottimi influssi della Luna in Pesci. L’amore sarà il vostro pensiero principale, al punto tale che tutto il resto rischierà di sparire in confronto. Dedicatevi a ciò che vi fa battere il cuore.

Acquario

Il tradimento da parte di un amico a volte può fare molto più male di un tradimento amoroso, soprattutto se si tratta di un’amicizia di lunga data. Gli influssi dissonanti dei pianeti in Leone potrebbero riservarvi un’esperienza di questo tipo ma voi saprete affrontarla.

Pesci

La congiunzione della Luna e di Saturno nel vostro segno indica che questa giornata sarà particolarmente importante. Forse è il momento di prendere delle decisioni che potrebbero cambiare la vostra vita: non agitatevi troppo, ricordate che non c’è nulla di irreversibile.

Fonte immagine: Quique da Pixabay