Oroscopo 9 marzo, Luna in Bilancia: ecco i segni fortunati e quelli “sotto tono”

Oroscopo di oggi, giovedì 9 marzo 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 9 marzo 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Giornata sotto tono, con la Luna nell’opposto segno della Bilancia: vi sentirete stanchi e affaticati, e andrete soggetti ad alti e bassi di umore. Lasciate perdere i programmi più impegnativi e dedicatevi agli hobby preferiti e alle persone care! Non prendete sul serio una piccola battuta scherzosa nei vostri confronti: a volte l’orgoglio può anche giocare dei brutti scherzi.

Toro

Supererete efficacemente un lieve calo di energia, occupandovi inizialmente delle cose meno stressanti, poi una volta caldi farete il resto. Provate ad affidare un compito a un familiare, facendogli capire che non potete fare tutto da soli. Masticare un buon chewing-gum senza zucchero dopo i pasti principali potrebbe aiutarvi a mantenere sempre una bocca fresca e pulita.

Gemelli

Tutto appare molto stabile, le cose girano finalmente nel modo giusto e non pare che ci siano preoccupazioni all’orizzonte. Grazie al trigono lunare con il vostro segno, vivrete eccitanti avventure anche se magari non muoverete nemmeno un passo fuori di casa vostra. Ciò che conta è solo uno stato d’animo atto a recepire certi messaggi… non così banali e scontati.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Se foste estroversi e cercaste di aprirvi con il partner e con i vostri familiari, non andreste incontro alle esitazioni della quadratura lunare. Purtroppo però voi volete sempre fare di testa vostra, anche quando tutti opterebbero per il contrario. Nel contare alla rovescia i minuti e i secondi che vi separano dal vostro amato bene, non dimenticherete mica di prepararvi a dovere?

Leone

Momento speciale per chi opera nelle pubbliche relazioni: l’abilità che dimostrate in questo periodo non è certo acqua! Vi guiderà un’intuizione finissima che vi permetterà di essere sempre un passo davanti agli altri. Situazioni invidiabili, approfittatene! Vi capirete con la persona amata senza parole perché vi basterà uno sguardo per sapere esattamente come l’altro si sente.

Vergine

Dovendo fare qualche conto, cercate di essere molto precisi, ordinati e metodici se non volete sbagliare; se ultimamente avete dovuto sostenere spese elevate, sarà meglio risparmiare almeno sul superfluo. Giornata piacevolissima per quanto riguarda l’amore: avrete più di un’occasione per constatare quanto profonda e gratificante sia l’intesa con la persona amata.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La vostra giornata sarà del tutto priva di momenti di noia con la moltitudine di configurazioni astrali che ne caratterizzano tutti i vari aspetti. Lo dovete alla visita della Luna che vi rende emotivamente carichi e in alcuni casi… ostinati! Momenti di elettricità serpeggiano nella vostra sfera sentimentale: forse esigete un po’ troppo dal partner, forse vi sentite un po’ trascurati.

Scorpione

Non è sempre facile esprimere le vostre emozioni, specialmente quando risultano essere un po’ poco chiare sotto alcuni aspetti particolari. Eppure parlarne a quattr’occhi con un buon amico fidato potrebbe essere l’unica soluzione possibile. Se l’umore non è al top ritagliatevi anche solo dieci minuti per fare qualcosa di rilassante o di piacevole. Un hobby potrebbe aiutarvi!

Sagittario

La Luna e Giove vi sponsorizzano. È un ottimo momento, state infatti per cogliere al volo delle buone occasioni che non mancheranno di gratificarvi. Abbandonate, quindi, dubbi ed esitazioni e gettatevi liberamente in un nuove imprese! Impegnatevi a fondo: godrete di grandi benefici! Saprete come agire con il partner per renderlo felice. Belli i programmi serali.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 9 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La Luna in Bilancia vi rema contro. Il vostro piano, per quanto ben congegnato, oggi non può essere messo in pratica; perciò dovrete, con pazienza, aspettare un altro momento. Siate cauti e pensate bene prima di agire, ma non fatevi scoraggiare da eventuali insuccessi! Il giorno è bizzarro, basta il minimo contrasto con il partner per farvi sprofondare nella più grigia malinconia.

Acquario

La vostra immaginazione vi regalerà certe soluzioni ad annosi problemi e realizzazioni sicure e affidabili. Merito della Luna in Bilancia! Gli altri non potranno che ringraziarvi, specie se si sono completamente affidati alle vostre mani. Perché riuscite magari laddove altri hanno fallito? Forse perché vi accontentate delle piccole cose e siete già felici così… Notizie da lontano.

Pesci

Un amico cerca di coinvolgervi in quella che sembra una piacevole avventura, ma voi volete restare ancorati a solide e ben sicure abitudini. Per oggi non vi va di rischiare, per quanto ciò che mettereste a repentaglio sarebbe davvero irrisorio. Con i calcoli non andrete, oggi, molto lontano. Affidatevi più che altro al sano istinto, se non volete lanciare un colpo nel vuoto…

Fonte immagine: Quique da Pixabay