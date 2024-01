Oroscopo dal 22 al 28 gennaio 2024, ecco come andrà la quarta settimana dell’anno

Plutone entra ufficialmente in Acquario: è tempo di innovazione tecnologica, lotte per i diritti civili e abbattimento delle barriere sociali.

Inizia un nuovo anno. Come procederà – almeno secondo le Stelle – lo rivela l’oroscopo della settimana dal 22 al 28 gennaio 2024. Ecco le previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci).

Quadro astrale

Questa settimana, Plutone rientra ufficialmente in Acquario, portando immensi benefici: innovazione tecnologica, nuove conoscenze dello Spazio, bisogno di abbattere le barriere sociali, lotte per i diritti civili, voglia di condivisione.

I pianeti veloci, compresa Venere da mercoledì, sono tutti in Capricorno. Luna piena, il 25 gennaio, tra Acquario e Leone.

Oroscopo della settimana 22 – 28 gennaio 2024

Ariete

Nervosismo alle stelle in quest’ultima settimana di gennaio. E si sa, i segni di fuoco non le mandano a dire: la tua inquietudine trapela da ogni poro. Evita le discussioni, finché puoi.

Toro

L’entusiasmo non ti manca e il buonumore neanche: divertimenti, piaceri, risate e felicità saranno all’ordine del giorno.

Gemelli

Pian pianino stai aprendo il tuo cuore e con questa Luna piena potresti anche azzardare qualcosa: è il momento di vivere pienamente la tua vita.

Cancro

Ancora fatica per questa settimana, caro Cancro. Le insicurezze si moltiplicano e sembra che niente e nessuno possa rimetterle a posto, neanche tu stesso che ti riprometti ogni giorno di aggiustare il tiro.

Leone

Bomba in arrivo questa settimana per te, caro Leone. Non riesci più a trattenerti: scoppierai e sarà un fiume in piena. Assicurati, però, di avere qualcuno accanto che accolga quest’esplosione.

Vergine

La tua agitazione si avverte lontano un miglio, ma tranquilla Vergine, non è negativa: sei pronta a partire ed ottenere ciò che vuoi, senza dubbi e paure.

Seconda metà

Ecco le previsioni dell’oroscopo della settimana dal 22 al 28 gennaio 2024 per i segni da Bilancia a Pesci.

Bilancia

Frustrazione e insoddisfazione saranno le parole d’ordine di questa settimana: non riesci a fare le cose come vorresti, ma d’altronde non sai neanche bene quello che vuoi.

Scorpione

La parola riposo non è nel tuo vocabolario questa settimana. Sei super produttivo: impossibile rallentarti, figurati fermarti!

Sagittario

Non è la settimana giusta per fantasticare, Sagittario! Piedi per terra e taccuino alla mano: è ora di valutare i pro e i contro di ogni circostanza.

Capricorno

Tutti i pianeti veloci sono nel tuo segno: ma cosa vuoi di più? Sei irresistibile.

Acquario

I pianeti in Capricorno e la Luna piena di giorno 25 ti rendono particolarmente sensibile: via alle emozioni!

Pesci

Sicurezza è la tua parola d’ordine: sai cosa vuoi, quando lo vuoi e come lo vuoi. Vai a prendertelo, Pesci!

