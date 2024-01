Palermo, nel 2024 un nuovo look per le strade urbane

Via libera da parte dell’Amministrazione Lagalla ai progetti esecutivi di rifacimento dell’asfalto in via Libertà e lungo l’asse stradale da via Francesco Crispi allo svincolo di via Belgio

PALERMO – La Giunta Lagalla ha approvato i progetti esecutivi di rifacimento dell’asfalto in via Libertà e lungo l’asse stradale da via Francesco Crispi allo svincolo di via Belgio. I due interventi fanno parte del programma di manutenzioni stradali inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche 2023. E così, un rattoppo alla volta, l’Amministrazione comunale sta tentando di ricucire la rete stradale del capoluogo, ridotta a un colabrodo da decenni di incuria e abbandono.

Qualcosa è già stato fatto: da qualche settimana via Volturno (la strada che collega il Tribunale al Teatro Massimo) e una parte di via Imperatore Federico (zona stadio) sono come nuove, con lavori sotto i centomila euro che hanno consentito di fare ricorso all’affidamento diretto, senza la gara d’appalto. Nuovo look anche per via Wagner e via Villaermosa, in pieno centro, a due passi da via Cavour.

La vera sfida del 2024, però, sarà trovare la copertura economica per l’accordo quadro da 46,3 milioni di euro, che appalterà il servizio di manutenzione e pronto intervento di strade e marciapiedi ai privati suddividendo la città in otto lotti, uno per Circoscrizione. Il servizio, infatti, è stato tolto alla Rap nel 2020 ma non è mai stato ripristinato. Da allora il Comune è andato avanti con transenne e toppe provvisorie, che ovviamente non sono bastate a mettere al riparo gli automobilisti, i ciclisti e i pedoni dai pericoli rappresentati da buche, dossi, manto stradale dissestato e marciapiedi spaccati dalle radici degli alberi, con un aumento vertiginoso degli incidenti stradali e delle conseguenti richieste di risarcimento ai danni di Palazzo delle Aquile. Per questo l’Amministrazione Lagalla ha deciso di cambiare strategia e, nell’attesa di trovare i fondi per l’accordo quadro, ha individuato le arterie stradali nelle quali era più urgente intervenire.

I lavori in via Libertà costeranno 932mila euro e riguarderanno il tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto (cioè dalla cosiddetta “statua”) e piazza Croci, “tenuto conto – si legge nella delibera – del pessimo stato in cui versa la pavimentazione rispetto alle caratteristiche strutturali e funzionali”.

Stesse motivazioni del secondo intervento sull’asse di collegamento porto-autostrada, da via Francesco Crispi allo svincolo di via Belgio, con un costo di 1,7 milioni. Oltre che in via Crispi, verrà rifatto l’asfalto (ma anche le caditoie e i pozzetti) in via Piano dell’Ucciardone, via Giachery, via Montepellegrino, via Isaac Rabin, largo Sellerio, via Martin Luther King, piazza Nelson Mandela, via Imperatore Federico (la parte non ancora oggetto di manutenzione), piazza Leoni, viale del Fante, via Cassarà, piazza Giovanni Paolo II, via De Gasperi, via Ausonia, viale Praga e via Belgio.

Con un’altra delibera, la Giunta ha approvato il progetto esecutivo per la sostituzione in viale Regione Siciliana “di alcuni tratti delle barriere di sicurezza esistenti poste ai margini delle carreggiate, che a causa di incidenti stradali o per altre ragioni risultano danneggiate e comunque non più idonee”. I lavori di rifacimento dei guardrail costeranno 200mila euro.

Alle opere sopra accennate occorre aggiungere gli interventi previsti in materia di barriere stradali di sicurezza su viale Regione Siciliana, dissuasori a scomparsa in centro città, mantenendo attivo il servizio di pronto intervento.

“Un risultato importante – hanno dichiarato il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Orlando – reso possibile da uno straordinario lavoro dei nostri Uffici che hanno potuto utilizzare risorse del bilancio comunale, in linea con gli strumenti di programmazione in materia di lavori pubblici approvati per tempo dal Consiglio Comunale. Questi interventi, insieme agli ulteriori programmati per il 2024, consentiranno all’Amministrazione comunale di mettere in sicurezza il patrimonio pubblico viario, garantendo migliori condizioni di mobilità”.