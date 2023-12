Palermo, 5 furti in 5 mesi: imprenditore denuncia gli estortori

Un imprenditore ha denunciato i propri estortori dopo aver subito ben 5 furti negli ultimi 5 mesi al'interno del suo cantiere

Un imprenditore ha denunciato gli estorsori dopo aver subito 5 furti negli ultimi 5 mesi all’interno del suo cantiere. L’ultimo furto è stato subito la scorsa notte nel cantiere in via Gustavo Roccella al Villaggio Santa Rosalia a Palermo.

La vittima: “Sempre stato indesiderato: fiducia nella magistratura”

Sono arrivati i carabinieri che hanno constatato quanto successo nel cantiere. Sono stati portati via ancora una volta ponteggi e utensili. Non appena sono arrivati i carabinieri per l’intervento sono stati esplosi numerosi giochi d’artificio nel vicino Medaglie d’Oro. “Sono stato sempre indesiderato sin da quando alcuni mesi fa ho impiantato il cantiere – dice l’imprenditore – Me lo hanno fatto capire in ogni modo. Ogni mese un furto. Ho fiducia nel lavoro dei carabinieri e della magistratura”.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI