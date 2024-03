Palermo, auto investe donna: in codice rosso al Civico

Grave incidente a Palermo intorno alle 14:30. Una 69enne è stata investita in corso Calatafimi. Sembra che la donna sia stata travolta.

Grave incidente a Palermo intorno alle 14:30. Una 69enne è stata investita in corso Calatafimi. Dalle prime notizie sembra che la donna stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta in pieno da un’auto. Il sinistro si è verificato all’altezza di via Carmelo Onorato. La vettura responsabile sarebbe una Fiat che procedeva verso viale Regione Siciliana.

Le condizioni della malcapitata

La signora sarebbe stata ferita gravemente. Tant’è vero che, dopo essere stata soccorsa da un’ambulanza del 118, è stata condotta in codice rosso all’ospedale Civico. Dai primi esami non sarebbe stata esclusa la riserva sulla vita. Attualmente la prognosi sarebbe riservata. Il personale dell’infortunistica della Polizia Municipale ha effettuato i rilievi. Gli agenti si stanno occupando delle indagini. Si sono registrati rallentamenti nella zona coinvolta.