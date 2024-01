L’ennesimo “colpo” al centro scommesse, rapinatori in azione in viale Regione a Palermo

Scattano le indagini dei carabinieri della compagnia San Lorenzo a Palermo.

Rapina a mano armata in un centro scommesse di viale Regione Siciliana a Palermo: scattano le indagini dei carabinieri della compagnia San Lorenzo.

Al momento, l’identità dei malviventi entrati in azione è ignota.

Rapina in centro scommesse a Palermo, la ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, due uomini sarebbero entrati nell’esercizio commerciale armati di pistola e, dopo aver minacciato gli impiegati, avrebbero portato via gli incassi. I due sarebbero riusciti a fuggire.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Lorenzo, che hanno avviato le indagini di rito sull’accaduto e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, nonché tutte le testimonianze utili per far luce sulla rapina.

Il caso di via La Lumia

Un 37enne, nelle scorse ore, è finito ai domiciliari in quanto accusato di una violenta rapina avvenuta il 14 marzo scorso in via Isidoro La Lumia, nel centro storico palermitano. L’uomo avrebbe fermato due donne e le avrebbe costrette a consegnare del denaro – circa 400 euro – e perfino le fedi nuziali. Le indagini accurate hanno permesso ai carabinieri di identificarlo e arrestarlo nelle scorse ore.

