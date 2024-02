Palermo, nuova aggressione contro la Polizia municipale

Pattuglie impegnate nel servizio di Street control sono state bersaglio di un lancio di pietre. La reazione di comandante Colucciello, sindaco Lagalla e assessore Falzone: “Non arretreremo di un passo”

PALERMO – Un nuovo episodio di violenza ai danni delle forze della Polizia municipale è stato registrato ieri in città. Nello specifico, soggetti non ancora identificati hanno lanciato delle pietre contro le pattuglie dei vigili urbani del capoluogo siciliano impegnate nel servizio di Street control.

Lanciano pietro contro la Polizia municipale

Gli agenti, come spiegato dal Comune in una nota diffusa nella giornata di ieri, erano a lavoro in viale Campania e in via Trinacria per controllare la sosta irregolare di alcune auto quando gli sono state lanciate contro delle pietre. Nella zona sono arrivate altre pattuglie in supporto per gli accertamenti del caso e anche per acquisire i filmati degli impianti di videosorveglianza.

“Se i vigili urbani danno fastidio a qualcuno – ha commentato il comandante Angelo Colucciello – questo qualcuno farà bene ad abituarsi subito al fatto che il personale della Polizia municipale farà di tutto per dare ordine alla città. Questi episodi non ci preoccupano. Anzi, sono una medaglia al merito di coloro che lavorano per Palermo e i palermitani”.

Solidarietà è stata espressa anche dall’Amministrazione comunale, che in più occasioni ha manifestato il proprio apprezzamento per l’operato degli uomini e delle donne guidati dal comandante Colucciello: “Esprimiamo ferma condanna – hanno affermato il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alla Polizia municipale Dario Falzone – per i fatti che si sono verificati in viale Campania e piena solidarietà agli agenti che hanno subito questa ingiustificata aggressione”.

“Evidentemente – hanno aggiunto i due amministratori – l’aumento e l’inasprimento dei controlli in tutte le zone di Palermo nei confronti di cattive pratiche, come la sosta selvaggia e l’abusivismo, che negli anni sono diventate un costume accettato in città, viene mal digerito da qualcuno. Questo, però, non farà arretrare di un passo né l’Amministrazione né il comando dei vigili urbani nell’azione che con grande sforzo e altrettanto impegno si sta portando avanti”.

Il riferimento di Lagalla e Falzone è alle numerose attività di controllo che nell’ultimo periodo hanno interessato più quartieri del capoluogo siciliano, con blitz che hanno permesso ai vigili urbani di elevare multe e sanzioni nei confronti di chi si ostina a violare le più basilari regole del vivere civile: dalla sosta vietata all’abusivismo commerciale, fino alla lotta ai parcheggiatori abusivi.