Palermo, aggressione alla polizia municipale nel quartiere Vucciria: in manette il figlio di un boss

Il giudice per le indagini preliminari ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei quattro indagati

L’aggressione avvenuta ai danni della polizia municipale lo scorso 25 dicembre nel quartiere della Vucciria, in via Chiavettieri, ha visto scattare quattro misure cautelari in cui risulta coinvolto anche Salvatore Di Giovanni, 32 anni, figlio del boss Tommaso di Giovanni, già accusato in passato per lesioni a due extracomunitari.

Il giudice per le indagini preliminari ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei quattro indagati, che al momento risultano accusati di aver commesso diversi reati: resistenza al pubblico ufficiale, oltraggio al pubblico ufficiale e lesioni personali pluriaggravate in concorso. La polizia dopo aver ricostruito quanto accaduto ha identificato i quattro aggressori, segnalandoli all’autorità giudiziaria. Allo stato attuale solamente uno di loro risulta ancora latitante.