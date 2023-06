Paura in centro a Palermo, cavallo che traina calesse stramazza al suolo

Il cavallo si è accasciato sull'asfalto nella zona centrale di Palermo, causando l'inclinazione del calesse che trainava.

Momenti di trambusto quelli vissuti nelle scorse ore in via Cavour, a Palermo, poco distante dalla Prefettura. Un cavallo che stava trainando un calesse sarebbe infatti stramazzato al suolo.

A causa dell’impatto con l’asfalto dell’equino, la carrozza che trasportava a bordo una coppia e la loro figlia si è inclinata verso il basso. Il proprietario del calesse ha provveduto a fare rialzare il cavallo, nonostante le difficoltà del caso.

Cavalli ancora “protagonisti” a Palermo

Non si tratta del primo episodio simile che si verifica a Palermo, dove i cavalli vengono impiegati per accompagnare i turisti in calesse in giro per la città.

Poche settimane fa un cavallo si era imbizzarrito nella zona della Cala, riuscendo a sganciarci dal calesse per poi fuggire via in direzione della Kalsa. Nell’occasione tre persone erano rimaste ferite. Per sicurezza, sono stati trasferiti all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo per accertamenti.

In un altro momento, un cavallo che trainava una carrozza si era imbizzarrito mentre stava percorrendo via Roma. L’animale si era messo a correre lungo la strada, scontrandosi contro due auto e provocando il ferimento di alcune persone.

Foto di repertorio