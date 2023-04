Cavallo imbizzarrito in centro, panico alla Cala: 3 persone in ospedale

Momenti di paura alla Cala di Palermo, ecco la prima ricostruzione dell'accaduto.

Momenti di panico alla Cala di Palermo, dove un cavallo imbizzarrito mentre trasportava alcuni turisti in giro per la città con una carrozza.

Tre persone sarebbero rimaste ferite in seguito al triste episodio.

Cavallo imbizzarrito alla Cala, cosa è successo

Rimane da confermare l’esatta dinamica dei fatti. Sembra che il cavallo, guidato dal cocchiere della carrozza per turisti, si sia imbizzarrito improvvisamente e abbia iniziato a dare dei colpi al carro. Riuscito a slegarsi, il cavallo sarebbe fuggito dirigendosi verso la Kalsa e seminando il panico tra gli automobilisti e i passanti in zona.

Le persone a bordo della carrozza, il cocchiere e i turisti, sarebbero rimaste ferite ma fortunatamente sembra in maniera non grave. Per sicurezza, sono stati trasferiti all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo per accertamenti. Anche il cavallo, una volta fermato, è stato affidato alle cure del veterinario.

Immagine di repertorio