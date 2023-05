Panico in via Roma, cavallo imbizzarrito finisce contro le auto: “Questo è maltrattamento”

L'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente commenta l'ennesimo episodio di un cavalo spaventato sfuggito alle mani del vettorino.

Cavallo imbizzarrito e spaventato finisce contro due auto, danneggiandole e ferendone gli occupanti: è accaduto in via Roma a Palermo.

L’episodio, l’ennesimo di questo genere, ha destato una serie di polemiche – anche, ma non solo, sui social – sugli episodi di maltrattamenti ai danni di animali e sui pericoli che comportano per l’ordine e la sicurezza cittadina.

Cavallo imbizzarrito in via Roma a Palermo, cosa è accaduto

Secondo una prima ricostruzione il cavallo – che trainava una carrozza – avrebbe iniziato, visibilmente spaventato e imbizzarrito – a correre per la strada, colpendo e danneggiando due auto. Pare che i passeggeri delle vetture siano rimasti feriti, fortunatamente in maniera lieve.

L’episodio ha scatenato il panico tra i passanti e i residenti dell’area. Per bloccare l’animale e ripristinare l’ordine si è rivelato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, della polizia municipale e delle ambulanze del 118 per soccorrere i feriti.

AIDAA: “Questo è maltrattamento”

L’episodio è stato commentato anche dall’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, che in una nota ha dichiarato: “Ancora un cavallo spaventato che sfugge alle mani del vettorino e correndo in mezzo al traffico finisce la sua corsa contro due autovetture, questo è successo in via Roma a Palermo e l’incidente ha provocato il ferimento di tre persone e che ha provocato problemi al traffico per il recupero del cavallo e il soccorso ai feriti. E purtroppo non è l’unico caso accaduto a Palermo, infatti non più di due settimane fa un altro incidente simile è accaduto alla Cala sempre nella città di Palermo”.

L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Palermo: “Il fatto che si ripetano questi incidenti ci fa pensare che ci serve un intervento del comune di Palermo che vieti l’uso di carrozze trainate dai cavalli su tutto il territorio, ma – scrivono ancora gli animalisti di AIDAA – riteniamo che questo uso dei cavalli per il traino delle carrozze si compia il reato di maltrattamento degli animali e per questo abbiamo deciso di presentare un esposto alla procura per chiedere di indagare su come vengono tenuti questi cavalli e se la loro alimentazione sia regolare”.

Immagine di repertorio