Palermo, derubata in un b&b deputata Ars Jose Marano

Disavventura per la deputata Ars Jose Marano questo pomeriggio: bracciali, scarpe e oggetti personali portati via dalla sua stanza in un b&b

Sorpresa sgradita per la deputata regionale Jose Marano. La donna è stata infatti derubata nella stanza del b&b dove alloggiava, nei pressi di Palazzo dei Normanni a Palermo. I ladri sono fuggiti portando via bracciali, qualche paio di scarpe e altri oggetti personali. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

De Luca (M5S): “Solidarietà alla Marano”

«Solidarietà alla collega Marano per il furto subito nella struttura ricettiva dove alloggia a Palermo mentre era a lavorare a Palazzo dei Normanni. Spiace constatare che le nostre città stiano diventando sempre meno sicure. Giunga la nostra vicinanza anche a tutti i siciliani che quotidianamente si ritrovano vittime di microcriminalità. Dai furti domestici, a quelli di auto ai danneggiamenti. Una situazione insostenibile. Rivolgiamo un appello alle Prefetture affinché richiedano ai Ministeri competenti uomini e mezzi». Lo dice il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI