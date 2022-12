Palermo, emozioni e risate al Golden: la beneficenza dei bambini per i bambini

Ad esibirsi Fabris e Francis, i Pink Floyd experience, Sasà Salvaggio, Matranga e Minafó, i Respinti e i cori di due scuole palermitane

Una bella serata all’insegna della solidarietà quella che è andata in scena ieri sera al Teatro Golden di Palermo: “I bambini aiutano i bambini e non solo…” il titolo dello spettacolo che ha alternato grande commozione a tante risate. Organizzatrice dell’evento una donna palermitana, Giovanna Mistretta, docente di sostegno in una scuola elementare, ma anche imprenditrice e soprattutto mamma.

E sono proprio i suoi figli, Francesco e Mariagata, a dispensare brividi. Francis, come ama farsi chiamare, con la sua batteria e la sorella di 15 anni con un tocco strepitoso e avvolgente al pianoforte.

L’idea di aiutare i bambini è proprio di Francis che da diversi anni si esibisce in coppia con il padre Fabrizio (Fabris) con bacchette, piatti e tamburi. Voleva aiutare i bambini e c’è riuscito. Lui e sua sorella, soffrono di una patologia che si chiama Osteogenesi imperfetta. Nonostante la fragilità ossea, i due giovanissimi si stanno facendo strada nel mondo della musica: “Mi sono rotto due volte i polsi suonando e il femore – racconta al pubblico Francesco – ma la passione per la musica è più forte delle sofferenze. Consiglio a tutti – ha aggiunto il bambino prodigio – di praticare e portare avanti con amore le proprie passioni, perché aiutano a superare mille difficoltà”.

Più di 500 biglietti venduti e un incasso che sarà devoluto all’associazione Spia Odv, che sostiene il reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Civico di Palermo.

La serata è stata presentata da Licia Raimondi e da Mirko Speciale e ha visto la presenza di ospiti di rilievo: “I Respinti con Gianni l’attore”, “Matranga & Minafò”, il comico Sasà Salvaggio e gli applauditissimi Pink Floyd experience, che hanno suonato cult della leggendaria banda rock britannica. E, naturalmente, Francis e Fabris che hanno fatto rullare le bacchette sulle loro batterie coinvolgendo il pubblico.

A ricordare che siamo quasi a Natale, i canti e il colore dei bambini dell’istituto comprensivo Leonardo Sciascia e della direzione didattica del Garzilli Trinacria di Palermo, diretti dalla maestra Laura Bello e accompagnati al piano da Alessandra Corso e dai violini del piccolo talento Carlo Mineo e del maestro Salvatore Ferrante.