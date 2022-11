Palermo ha altri 38 negozi storici: il riconoscimento da Confcommercio

La cerimonia che assegnerà i riconoscimenti sarà domenica 13 novembre alle 9.30 presso Circolo Unificato dell’Esercito di piazza Sant’Oliva

38 attività palermitane saranno riconosciute come “Negozi storici” della città di Palermo. Ad annunciarlo è Confcommercio Palermo che in un comunicato annuncia l’appuntamento con la quarta edizione del Premio, istituito dalla Confederazione italiana delle imprese nel 2018 con il patrocinio del Comune di Palermo. Domenica 13 novembre, alle ore 9.30, al Circolo Unificato dell’Esercito di piazza Sant’Oliva sarà assegnato il riconoscimento destinato alle attività commerciali e artigianali, botteghe storiche, locali di tradizione e antichi mestieri di interesse culturale che sono in attività da almeno 50 anni

“Un appuntamento importante – dice la presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio – che valorizza l’impegno e i sacrifici di tante attività imprenditoriali che hanno resistito fino ad oggi e che continuano a rappresentare un vero e proprio patrimonio della città”. Alla cerimonia saranno presenti il sindaco di Palermo, , e i vertici delle istituzioni civili e militari.