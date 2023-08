Palermo, incendiati cumuli di rifiuti e cassonetti in alcuni quartieri

La scorsa notte sono stati dati alle fiamme alcuni cumuli di immondizia in diversi quartieri del capoluogo siciliano

Ancora roghi di rifiuti a Palermo. La scorsa notte sono stati dati alle fiamme alcuni cumuli di immondizia in diversi quartieri del capoluogo siciliano. Tra le zone interessate dai roghi le vie Uditore, Tiro a Segno, Einaudi.

Cassonetti in fiamme in alcuni quartieri

Gran lavoro per i vigili del fuoco impegnati per spegnere i roghi di cassonetti in via Sperone, via Giraldi, via Lincoln, corso dei Mille e via Bianchini. Il fumo derivante dalla combustione dei sacchetti di immondizia ha invaso strade e anche alcune abitazioni. In fiamme anche mobili vecchi e materassi.