“Sta bruciando tutto”, auto in fiamme sulla SS 123: arrivano i vigili del fuoco

Momenti di paura per gli occupanti dell'auto che nelle scorse ore è andata a fuoco lungo la Strada Statale 123.

Momenti di paura quelli vissuti nelle scorse ore dagli occupanti di un’auto che stava percorrendo un tratto della Strada Statale 123 che congiunge le località di Campobello di Licata e Ravanusa, in provincia di Agrigento.

A bordo del mezzo, infatti, sarebbe scoppiato improvvisamente un incendio. Chi si trovava alla guida dell’auto è riuscito ad arrestare in tempo il veicolo e ad abbandonarlo insieme al passeggero, evitando così conseguenze ben peggiori.

L’arrivo dei vigili del fuoco

Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco del distaccamento di Campobello di Licata, i quali hanno provveduto a estinguere le fiamme e a neutralizzare il pericolo.

A quanto pare, nell’occasione non sarebbero rimaste coinvolte altre vetture o persone. Non si sarebbero registrati particolari disagi per il traffico stradale.