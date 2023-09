Palermo, c’è l’intesa per rilanciare la Città dei Ragazzi

Amministrazione comunale e Fondazione Le Vie dei Tesori hanno raggiunto un accordo sperimentale per il recupero e la piena fruibilità delle strutture e di alcune aree del parco

PALERMO – È stato definito e approvato dalla Giunta comunale, con la collaborazione della Fondazione Le Vie dei Tesori, l’accordo sperimentale di gestione condivisa per la Città dei Ragazzi, che ne renderà possibile il rilancio, la totale fruibilità e il recupero a seguito dei lavori di rifunzionalizzazione di alcune strutture e alcune aree del parco, già in fase di completamento. Gli interventi straordinari sono stati realizzati in totale sicurezza per famiglie e bambini e hanno consentito il recupero di battello, trenino e ponte levatoio, che tornano attivi e funzionanti.

La Città dei Ragazzi, nata nel 1997 come spazio ludico-educativo, è un servizio comunale incardinato nell’ambito dell’assessorato alle Attività sociali e socio-sanitarie e dell’Area delle Politiche socio-sanitarie, fortemente radicato nel territorio e con un bacino di utenza di circa quarantamila bambini a edizione e con un numero massimo giornaliero di presenze di circa duecento persone. Nel corso dei suoi 25 anni di attività ha progressivamente ampliato il suo raggio d’azione, diventando meta delle gite di numerose scuole siciliane e di altre regioni italiane.

“Costruita intorno al percorso di crescita sociale e culturale del bambino – ha affermato il sindaco Roberto Lagalla – nel tempo è diventata una struttura ludico-educativa di riferimento per la città, basata sull’intrattenimento creativo dei minori. Grazie all’accordo del Comune con la Fondazione Le Vie dei Tesori, saranno potenziati i servizi, diversificate e ampliate le attività, mettendo a disposizione anche ulteriori spazi. Inoltre, grazie al particolare contesto botanico nel quale è inserita la Città dei Ragazzi, si presta a divenire polo naturalistico di grande attrazione, sfruttando la vicinanza con altri luoghi d’interesse come Villa Niscemi, la Casina Cinese, Villa Spina, le Ville dei Colli, il Teatro di Verdura e l’Istituto agrario Castelnuovo”.

“Si tratta chiaramente – ha concluso il primo cittadino palermitano – di un progetto di grande valore, imprigionato per anni dal degrado e dall’abbandono, che oggi, grazie al lavoro di questa Amministrazione e dell’assessore Pennino, ha finalmente l’opportunità di essere rilanciato”.

“Con questa iniziativa – ha affermato la componente della Giunta titolare della delega ai Servizi sociali – sarà possibile erogare un supporto educativo e sociale rivolto ai bambini, anche piccolissimi. Le attività saranno infatti pensate per tutte le fasce di età e per i diversi bisogni educativi, con particolare attenzione ai soggetti con disabilità. L’Amministrazione comunale, sulla base dell’accordo siglato, farà ripartire, nelle prossime settimane, tutte le attività laboratoriali e ludiche, oltre che iniziative finalizzate a restituire alla città e soprattutto ai bambini uno spazio dalle potenzialità straordinarie, un presidio educativo che messo a sistema con il territorio tornerà al suo splendore. Nell’accordo sono state specificate le modalità per la completa fruizione per disabili, per le fasce più bisognose e per i minori ospiti in comunità, avrà validità un anno e le risorse utilizzate provengono da fondi extra comunali”.

“È una straordinaria opportunità per Palermo – ha concluso Pennino – pensata in chiave moderna e rappresenta un patto educativo con il territorio e le scuole”.