Città dei Ragazzi, partono i lavori di ristrutturazione e recupero a Montevago

Un progetto fortemente voluto per trasformare la struttura dell'Agrigentino in un luogo di aggregazione, socializzazione e cultura: le parole del sindaco Margherita La Rocca Ruvolo.

Firmato il verbale per la consegna dei lavori di ristrutturazione, recupero e restauro della Città dei Ragazzi di Montevago (Agrigento).

A renderlo noto è lo stesso sindaco, Margherita La Rocca Ruvolo, che ha parlato anche dei dettagli del progetto.

Consegnati lavori di restauro della Città dei Ragazzi di Montevago

La prima cittadina, in un messaggio sul suo profilo Facebook, ha scritto: “Abbiamo firmato il verbale di consegna dei lavori per un importante intervento di ristrutturazione, messa in sicurezza e recupero funzionale della Città dei Ragazzi di Montevago. L’importo complessivo del progetto, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane e degradate e redatto dall’architetto Alfonso Cimino, ammonta a 1.257.623,85 euro. Ad aggiudicarsi i lavori, con un ribasso d’asta del 29%, l’Ing. Due srl di Agrigento”.

Il senso del progetto

“L’obiettivo del progetto è quello di recuperare e riqualificare il complesso della Città dei Ragazzi per restituirlo alla collettività e renderlo un polo di socializzazione e attrazione che contribuisca al recupero ambientale dell’area compresa tra via Trieste e largo Firenze, un luogo destinato all’aggregazione sociale in conformità a una politica di coesione e sostenibilità, un centro culturale e artistico in grado di accogliere manifestazioni ed eventi”.

“Nella struttura si potranno proporre attività culturali e teatrali con il coinvolgimento delle associazioni culturali attive nel territorio. Il recupero dell’area attrezzata, all’esterno dell’edificio, consentirà la programmazione di attività sportive organizzate attraverso le associazioni sportive locali”.

“Questa – conclude il sindaco nel suo messaggio sulla ‘nuova’ Città dei Ragazzi di Montevago – è un’altra delle opportunità che riusciamo a cogliere partecipando puntualmente ai bandi regionali, nazionali ed europei con progetti di qualità grazie a un lavoro sinergico tra amministrazione, dirigenti e dipendenti comunali che continua a dare i suoi frutti per la nostra comunità”.

Fonte immagine: Facebook – Margherita La Rocca Ruvolo