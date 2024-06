L'incidente si è verificato in via Libertà

Perde il controllo della propria auto in pieno centro e abbatte un palo dell’illuminazione che finisce su un autobus in transito. E’ successo in via Libertà a Palermo.

Palermo, automobilista in ospedale

Tanta paura ma non si sono registrati feriti. L’automobilista settantenne a bordo di una Peugeot 208 è stato accompagnato in ospedale.

