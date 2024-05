Incidente sulla Siracusa-Catania tra auto e camion: automobilista fugge a piedi

Il conducente, per cause tutte da chiarire, è scappato, puntando la zona di campagna che costeggia il tratto autostradale.

Un incidente stradale è avvenuto sull’autostrada Siracusa-Catania nei pressi dello svincolo di Melilli in direzione Catania.

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli agenti della Polizia stradale, nello scontro sono rimasti coinvolti una macchina, una Golf, ed un autocarro.

L’incidente sulla Siracusa-Catania e la fuga del conducente

Nell’incidente sulla Siracusa-Catania sono rimasti feriti i due conducenti ed un anziano, che era nell’auto: quest’ultimo sembrava essere grave, ma dopo qualche minuto le sue condizioni sono sembrate migliorate, probabilmente era in stato di shock.

Il conducente della macchina, per cause tutte da chiarire, è scappato a piedi, puntando la zona di campagna che costeggia il tratto autostradale. È stato poi bloccato dalla Polizia stradale che ha avviato gli accertamenti per conoscere le ragioni del suo gesto. Il traffico è rimasto paralizzato, a causa della chiusura del tratto per consentire ai soccorsi di intervenire e poi a ripulire la strada.