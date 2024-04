Tragico incidente tra Melilli e Siracusa: morto uomo rimasto coinvolto insieme al figlio

Il padre è deceduto all'ospedale di Catania mentre il figlio è ricoverato in condizioni critiche a Siracusa

tHa perso la vita l’uomo di 68 anni residente ad Avola, rimasto coinvolto nel devastante incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla Statale 114, tra Melilli e Augusta, nel Siracusano. L’uomo viaggiava in compagnia del figlio ventenne quando il loro veicolo ha improvvisamente deviato dal tracciato, sfondando il guardrail e precipitando in una scarpata.

Il padre è morto a Catania, il figlio ricoverato a Siracusa

Il conducente è deceduto in un ospedale di Catania, dove era stato trasportato d’urgenza. Il figlio è stato invece ricoverato all’ospedale Umberto I di Siracusa per ricevere le cure necessarie. Al momento, le cause dell’incidente restano sconosciute.

