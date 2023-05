Palermo, investe bimbo di 6 anni e fugge: individuato pirata della strada

Un episodio che fa il paio con quello capitato recentemente a Terrasini.

Non c’è voluto molto alla polizia municipale e ai carabinieri, coadiuvati dal numero di targa fornito dai genitori, per rintracciare il pirata della strada colpevole di avere investito, ieri sera in via Marchese di Roccaforte a Palermo, il figlio di sei anni. Fuggito senza prestare soccorso, a causare l’incidente è risultato essere un 40enne a bordo di un’Audi.

Pirati della strada scatenati nel palermitano

L’uomo, sottoposto ad alcol test è risultato positivo. Adesso dovrà rispondere di guida in stato di ebbrezza oltre che di omissione di soccorso. Un episodio che fa il paio con quello capitato recentemente a Terrasini, dove un uomo a bordo di un suv, anche lui rintracciato e denunciato, travolse uno scooter guidato da due ragazzi incurante di prestare soccorso.