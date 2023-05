Terrasini, trovato pirata della strada che investì i due minorenni sul ciclomotore

Il colpevole dovrà adesso rispondere di mancato soccorso.

“Un plauso va ai carabinieri di Carini e a quelli di Terrasini che dopo poche ore hanno individuato il giovane che era fuggito in seguito all’incidente”. E’ con queste parole cariche di gratitudine che Giosuè Maniaci, primo cittadino di Terrasini, ha tenuto a ringraziare i militari del vicino comune per l’ausilio dato ai colleghi nello scovare il conducente del suv, colpevole, 3 giorni fa, di non avere prestato soccorso ai due ragazzini colpiti con il suo mezzo e fatti sbalzare dal ciclomotore.

Nessun danno

Il pirata della strada è un giovane che, rintracciato e denunciato il giorno dopo il sinistro, adesso dovrà rispondere di mancato soccorso. Fortunatamente, i due giovani malcapitati non hanno riportato danni gravi, anche se, per precauzione uno di loro è rimasto per un paio di giorni in osservazione al pronto soccorso di Villa Sofia a Palermo.