Palermo, presentato al Sispi nuovo Sportello Telematico per l’Edilizia

Ieri presso la Sispi, è stato presentato il nuovo Sportello Telematico per l’Edilizia, alla presenza dei dirigenti degli uffici interessati, del Presidente Gaballo, dell’Assessore Tirrito con delega all’Innovazione e degli assessori Orlando e Forzinetti, con delega allo Sportello Autonomo delle Concessioni Edilizie (SACE), i quali hanno seguito in questi mesi i lavori per il passaggio alla nuova piattaforma informatica.

Un sistema innovativo

Il nuovo sportello per l’edilizia entrerà in funzione insieme al nuovo portale delle Camere di Commercio impresainungiorno.gov.it. E’ realizzato da InfoCamere in collaborazione con Unioncamere che sarà utilizzato dal SUAP per agevolare la presentazione delle istanze da parte dei professionisti e degli imprenditori. Un sistema innovativo che si innesta all’interno della riorganizzazione amministrativa voluta mesi fa dall’amministrazione. Un unico sportello per l’edilizia produttiva e residenziale, con a capo un unico dirigente, gestirà i processi amministrativi competenti.

Cosa permetterà di fare

“Attraverso lo Sportello potranno essere presentate le pratiche edilizie del nuovo SACE (Sportello Autonomo Concessioni Edilizie). Le perizie giurate di condono edilizio, dell’accesso agli atti, delle richieste di Certificato di destinazione urbanistica e delle richieste relative all’Edilizia Residenziale Pubblica – dichiarano gli assessori.

Esigenze soddisfatte

Semplificazione amministrativa e chiarezza normativa per agevolare i cittadini e sviluppare gli investimenti nella nostra città. “Abbiamo voluto fortemente questa riorganizzazione, e lo sportello unico per l’edilizia, nasce dalla forte sinergia degli Assessorati alle Attivitá Produttive e dell’Edilizia Privata – dichiarano gli Assessori Forzinetti e Orlando. Il nuovo sportello, unitamente al nuovo ufficio SACE, saranno più efficienti e rispondenti alle esigenze degli imprenditori, dei professionisti e dei cittadini. Gente che da anni chiedeva un cambiamento radicale in questa direzione. Oggi possiamo dire di aver completato tutto” – concludono Forzinetti e Orlando. Sarà attiva anche la piattaforma per i pagamenti PagoPa in modo da gestire e rendicontare i pagamenti verso il Comune, in modo più semplice e intuitivo.

Formazione del personale

L’entrata in funzione avverrà entro la fine del mese di Giugno. Ossia dopo aver completato la formazione del personale interno inerente il backoffice. Attenzione anche alla sessione dedicata ai professionisti per la presentazione delle istanze attraverso il front office.