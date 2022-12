Palermo, sorrisi e canti per i piccoli degenti della pediatria del Policlinico

Musica, dolci e tanti sorrisi per i bambini ricoverati in chirurgia pediatrica dell'ospedale Policlinico

Atmosfera di Natale, con musica, canti ma soprattutto sorrisi alla chirurgia pediatrica del Policlinico di Palermo, dove ieri bell’aula Maneschi di via Alfonso Giordano si è svolta una festa che ha avuto come obiettivo primario alleviare le sofferenze dei piccoli degenti del reparto, costretti al ricovero in ospedale nel periodo festivo.

Medici e personale Oss del Policlinico hanno voluto ringraziare per l’occasione le aziende che hanno fatto donazioni in questi mesi.

Ad esibirsi per i bambini, il coro dell’associazione Coralica. Poi dolci, panettoni, bibite e una grande festa, con camici bianchi danzanti e divertenti che hanno animato e rallegrato i bambini del reparto guidato dal Primario Marcello Cimador.