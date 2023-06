Palermo, sos asfalto gruviera: stanziati 100mila euro per i rattoppi

Il Comune ha deciso di intervenire in maniera decisa per risolvere, numeri di incidenti alla mano, un problema divenuto da tempo una vera piaga.

Buone notizie per gli automobilisti palermitani così come per i poveri ammortizzatori dei loro veicoli, quotidianamente alle prese con le numerose buche che caratterizzano il manto stradale di tante arterie del capoluogo siciliano. Il Comune ha deciso di intervenire in maniera decisa. Ciò per risolvere, numeri di incidenti alla mano, un problema divenuto da tempo una vera piaga (soprattutto tra ciclisti e motociclisti c’è chi arriva a rischiare la pelle).

Il nodo al fazzoletto

«Sarà firmata (tra oggi e domani, ndr) una determina di circa 100 mila euro – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Totò Orlando-, per affidare direttamente i rattoppi urgenti alla partecipata. Ma nel piano triennale delle opere pubbliche 2023- 25, in approvazione la prossima settimana, abbiamo già inserito la possibilità di ricorrere ai privati anche per la manutenzione delle strade. Abbiamo i fondi. Circa 5 milioni e 100 mila euro per violazioni al codice della strada da impiegare per legge in questo servizio».