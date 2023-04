Palermo, Di Maggio nominato nuovo garante del Comune per le disabilità

Il sindaco Lagalla ha proceduto alla nomina proprio nel giorno in cui si celebra la "Giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo"

Con determina sindacale il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha nominato Pasquale Di Maggio come nuovo garante per le disabilità del Comune. Di Maggio è responsabile dell’Unità operativa Protezione dati personali dell’Università degli Studi di Palermo. Laureato in Giurisprudenza, si è specializzato nello studio giuridico, sociale e psicologico del mondo dei minori e dei disabili a rischio di esclusione sociale e alle relative strategie per favorirne l’inclusione, vantando in questo campo collaborazioni, anche a livello nazionale, con diverse Onlus e associazioni. “La ricca esperienza del dottor Pasquale Di Maggio potrà dare un prezioso contributo al Comune sul tema della protezione dei disabili e delle fragilità, con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale”, dice il primo cittadino.

Lagalla: “Attenzione per mondo disabilità è massima”

“Per l’amministrazione comunale – aggiunge Lagalla – l’attenzione verso il mondo della disabilità è massima ed è importante annunciare questa nomina alla vigilia di una data importante quale la Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo“. Per l’assessore comunale alle Attività sociali, Rosi Pennino, “è importante che questa nomina arrivi a ridosso del 2 aprile, Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo, perché serve a rendere ancora più alte le attenzioni che questa amministrazione ripone sul tema della fragilità e della disabilità tutta. Lavorerò fianco a fianco con il garante che, sono certa, saprà dare un contributo prezioso alla nostra comunità. Questa nomina è un nuovo tassello del più ampio lavoro che stiamo mettendo in campo per il raggiungimento degli obiettivi di inclusione sociale, abbattimento delle barriere e piena accessibilità e fruizione dei servizi”