Palermo tenta furto in un box ma rimane bloccato all’interno: arrestato 40enne

In manette un marocchino accusato di tentato furto agravato

Quasi fosse una scena da film comico, un uomo originario del Marocco di 40 anni, dopo avere forzato con il piede di porco una saracinesca, entra dentro un box per non potervi più uscire. Un tentato furto alquanto maldestro, con il personale il dell’Upgsp (Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico), delle Nibbio (le pattuglie che si muovono in moto) e del commissariato Centro che non ha dovuto faticare più di tanto per arrestarlo.

Telecamere in aiuto

E’ accaduto venerdì pomeriggio vicino alla chiesa di Sant’Agontino, in pieno centro storico a Palermo, con la scena filmata dalle telecamere di videosorveglianza collegate direttamente con la sala operativa della polizia. In manette è finito un marocchino di circa 40 anni con l’accusa di tentato furto aggravato.