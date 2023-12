Raid in un locale del centro storico di Palermo, vasi spaccati e piante spezzate

L'increscioso atto di vandalismo è stato denunciato dal titolare del bar in un duro sfogo sulle pagine social con le foto dello scempio

Raid ai danni di un locale nel centro storico di Palermo. Vandali hanno preso di mira il Botanico Bar di via dei Corrieri. Sono state spezzate alcune piante e spaccati i vasi. L’increscioso atto di vandalismo è stato denunciato dal titolare del bar in un duro sfogo sulle pagine social con le foto dello scempio.

Il post del titolare

“Per una volta non vogliamo sentirci soli – si legge sul post della pagina Facebook del locale – , e vogliamo condividere con voi questa violenza, questo vandalismo ma soprattutto, ripicca, con tutti voi. Ci chiediamo cosa sta diventando Palermo? In 4 anni di attività non è mai successa una cosa del genere. Noi al Botanico Bar da due settimane ci troviamo a controllare le nostre salette, gli spazi comuni, dai continui scippi e soprusi, furti”.

“La nostra clientela ha il diritto di ballare nella propria comfort zone”

“Ieri dopo diversi accorgimenti da parte dei clienti, ma notando questi tipi ‘all’opera’ li abbiamo beccati. Un gruppetto di ragazzi di nazionalità straniera (tunisini/marocchini) non lo sappiamo. Li abbiamo buttati fuori e cacciati. Il risultato è questo. Per aver difeso la nostra clientela – si legge ancora nel post – che ha il diritto di ballare nella propria comfort zone, libera, dovrebbe essere libera di lasciare un giubbotto o un attimo la borsa, per rilassarsi in un locale bello come il nostro! Invece no. Ricompreremo tutto e il Botanico sarà più bello ma volevamo che tutti voi viveste con noi questo disagio”.