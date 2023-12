Esce da casa con la droga nel giubbotto, in manette pusher a Messina

Un 25enne messinese è stato arrestato in flagranza dai carabinieri a Messina per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Un 25enne messinese, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri a Messina per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento dei carabinieri

I militari lo hanno fermato mentre stava per uscire di casa, nelle tasche del giubbotto aveva due involucri con oltre 100 grammi di marijuana che è stata sequestrata e inviata ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio. Per il 25enne, invece, è scattato l’arresto.