Palermo, Viale Regione miete un’altra vittima: muore il cantante Franco Perry

E’ Uno dei viali più lunghi e trafficati d’Italia e per questo, purtroppo, vera grande trappola mortale per gli automobilisti. Parliamo di Viale Regione Siciliana che, negli ultimi mesi, a Palermo, ha fatto la terza vittima. A spirare ieri mattina, dopo 11 giorni di agonia, all’ospedale Policlinico di Palermo è Franco Muliello, 60 anni, conosciuto anche come Franco Perry. Questo era il suo nome d’arte usato come cantante. Perry organizzava eventi nella sua villa Perry, a Bolognetta ma e in giro per i locali di Palermo, dove era molto conosciuto.

La dinamica dell’incidente

L’uomo, rimasto coinvolto, lo scorso 22 aprile, in un terribile incidente stradale non lontano dal ponte di Bonagia viaggiava in scooter insieme al figlio di 36 anni. Il mezzo su cui viaggiavano si scontrò contro un’auto. Muliello era stato portato in ospedale in condizioni gravissime, e ieri, dopo11 giorni di coma, è morto.