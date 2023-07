“Uragano Mediaset”, tra addii, novità e conferme: ecco i palinsesti 2023 – 2024

Mai come quest’anno, infatti, le scelte su programmi e conduttori di Pier Silvio Berlusconi hanno fatto scalpore: tutte le novità del mondo Mediaset.

Uragano Mediaset. Mai come quest’anno, infatti, le scelte su programmi e conduttori di Pier Silvio Berlusconi hanno fatto scalpore tra gli addetti ai lavori e sui social. Le indiscrezioni che si susseguivano nelle settimane scorse hanno trovato conferme e smentite con la presentazione dei palinsesti Mediaset per la nuova stagione televisiva 2023 – 2024 che partirà da settembre prossimo.

“Per rimanere in partita bisogna crescere e per crescere bisogna avere il coraggio di investire”, ha detto il vicepresidente esecutivo e amministratore delegato Mediaset prima di annunciare le novità della stagione televisiva. C’è voglia di fare bene e meglio in casa Mediaset e, soprattutto, di dimostrare che tradizione e innovazione possono fare la differenza e portare a risultati migliori e a spettatori appagati.

Palinsesti Mediaset, cosa cambia davvero nel 2023 – 2024?

Se in questi anni si è lavorato per far diventare Rete 4 il canale dell’informazione, con la nuova stagione televisiva Pier Silvio Berlusconi punta ad avere il meglio del professionismo giornalistico sulle reti Mediaset.

“Entriamo nella fase due, apriamo lo spettro editoriale di Rete 4 a professionisti di peso. Guardando al panorama, ci siamo detti che il nostro ideale era la Berlinguer: ho rapporto diretto con lei. Conta il prodotto e la persona. Sono contento di questo arrivo. L’idea è che vada al martedì, spostando il buon Mario al mercoledì”, ha commentato Berlusconi dando così il benvenuto alla prima novità dei palinsesti Mediaset ossia Bianca Berlinguer.

L’ex direttore di Rai Tre e conduttrice di “Cartabianca” arriva in Mediaset con un programma d’informazione tutto suo e porta con sé lo scrittore e amico Mauro Corona e garantisce anche l’impegno in access prime time a “Stasera Italia”, in alternanza con Nicola Porro e nel weekend con Augusto Minzolini.

Per il resto sono state confermati in blocco programmi e conduttori di Rete 4 ossia: “Quarta Repubblica” con Nicola Porro, “Fuori dal coro” con Mario Giordano, “Diritto e rovescio” con Paolo Del Debbio, “Zona Bianca” con Giuseppe Brindisi. Gianluigi Nuzzi tornerà al comando di “Quarto grado” e gli sarà affidato un altro programma dal titolo “Verità nascoste”, in onda probabilmente la domenica sera sempre su Rete 4.

Mediaset, il caso Canale 5: gli addii di Belen e Barbara d’Urso

Nel segno dell’evoluzione, Mediaset annuncia l’arrivo di Myrta Merlino. La giornalista condurrà “Pomeriggio 5” al posto di Barbara D’Urso perché per Berlusconi “ha le caratteristiche giuste per fare giornalismo popolare di qualità”. C’è già chi immagina una trasmissione che possa competere con “La vita in diretta” di Alberto Matano, che nell’ultima stagione televisiva ha raggiunto il 30% di share.

Rimanendo su Canale 5, importanti conferme e stravolgenti novità riguardano Maria De Filippi e Gerry Scotti. Per quanto riguarda Maria De Filippi, sono stati confermati tutti i suoi programmi ossia “Uomini e Donne”, “Amici”, “C’è Posta per te” e “Tu si que vales”. Una prima variante riguarda quest’ultima trasmissione. Non ci sarà più Belen Rodriguez. La conduttrice ha deciso di andare via da Mediaset per dedicarsi ad altri progetti legati ai suoi brand di abbigliamento e partecipare alla nuova edizione di “Celebrity Hunted”. Arriva, però, Luciana Littizzetto fortemente voluta da Maria De Filippi e che per l’ad di Mediaset “ha una verve molto forte, il suo arrivo rafforza un programma già forte”.

Non ci sono dubbi sulla riconferma di “Temptation Island“. Visto il grande successo in fatto di ascolti e di share dell’ultima edizione, Pier Silvio Berlusconi ha chiesto alla casa di produzione Fascino di lavorare ad un’edizione invernale di Temptation Island ossia “Temptation Winter” e dovrebbe andare in onda a inizio 2024.

Per Gerry Scotti, altro pilastro delle reti Mediaset, sarà una stagione televisiva abbastanza ricca. Sono stati confermati, infatti, “Caduta Libera”, con speciali anche in prime time, e “Lo Show dei Record”. Ci sarà una nuova versione di “Io canto Generation” di cui sono già partiti i casting e in onda sempre su Canale 5.

Una delle novità più interessanti su Canale 5 è il ritorno de “La ruota della fortuna”, la cui conduzione è stata affidata a Gerry Scotti e che arriverà tra l’autunno e la primavera in preserale.

Prime Time e intrattenimento, conferme e novità

In ottica di Prime Time e intrattenimento, confermata una nuova edizione di “Ciao Darwin” già registrata con Paolo Bonolis che andrà in onda su Canale 5 in autunno e in primavera. Confermati anche “Michelle Impossible” di Michelle Hunziker e “Felicissima Sera” con Pio e Amedeo. A proposito di serate speciali e grandi eventi, lo spettacolo teatrale “Amore+Iva” di Checco Zalone sbarca su Canale 5 e andrà in onda tra metà ottobre e metà novembre.

Non è l’unica novità. Sono state annunciate anche serate evento all’insegna della musica con Elisa e Max Pezzali. Si pensa a un one woman show per Orietta Berti e i ragazzi de “Il Volo” saranno protagonisti sia del concerto di Natale sia del loro show che avrà una puntata in più. Inoltre, dall’Arena di Verona ci sarà spazio per “Il più grande karaoke d’Italia”, uno show in 2-3 puntate targato Endemol.

Piersilvio Berlusconi punta anche su Enrico Papi per risollevare le sorti di Italia Uno. Per il conduttore tre programmi. Oltre a “La Pupa e il Secchione”, in autunno un nuovo show musicale e in primavera un titolo da definire.

Confermata anche la nuova edizione de “Le iene”. Al posto di Belen Rodriguez arriva la giornalista Veronica Gentili con il benestare di Davide Parenti. “Ha tenuto alla grande il prime time, la strada è quella di andare verso inchieste e più attualità, idea che ci piace molto” ha commentato Berlusconi. Per il gruppo di Parenti, tornano le inchieste di “Inside” in onda la domenica sera su Italia Uno. Completano il palinsesto di Italia Uno “Freedom”, “Italia 1 On Stage” con Mago Forest, Roberto Lipari e Max Angioni.

Certezze anche sul fronte reality

Dopo l’ultima edizione che ha fatto discutere e infuriare lo stesso l’ad Mediaset, il “Grande Fratello” torna su Canale 5 puntando sulle storie dei concorrenti con un mix di vip e nip. Alla conduzione Alfonso Signorini, gli opinionisti non sono stati ancora scelti.

Al “Grande Fratello” si affiancherà anche un altro reality ossia “La Talpa“. Sarà prodotto internamente, ma è ancora tutto da definire conduttori e protagonisti inclusi.

Palinsesti Mediaset 2023 – 2024, le novità sul fronte serie TV

Pier Silvio Berlusconi ha le idee chiare anche sulle serie tv che hanno saputo conquistare gli spettatori delle reti. Confermato il ritorno di “Viola come il mare” con una seconda stagione e di “Storia di una famiglia perbene”.

Gradite novità, si spera, per i telespettatori. Arrivano “La voce che hai dentro” con Massimo Ranieri, “Se potessi dirti addio” con Gabriel Garko e Anna Safroncik, “Fantastici 5” con Raoul Bova, “Vanina Guarrasi” con Giusy Buscemi, “Anima Gemella” con Daniele Liotti, “Maria Corleone” con Rosa Diletta Rossi e Alessandro Fella e Bardot, coproduzione France Televisions.