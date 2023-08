Paura per Baby K: ferita durante concerto, tour annullato

Baby K è stata costretta ad annullare tutte le date del suo tour dopo quanto accaudto durante la tappa di Teremo: cos'è successo

Paura per Baby K, rimasta ferita alla fine di un suo concerto al parco Fluviale di Teramo venerdì 28 luglio, con l’artista che ha deciso così di annullare le date restanti del tour.

In una nota apparsa nelle storie dell’organizzazione dei suoi live e ricondivisa dal profilo Instagram della cantante si legge: “E’ con grande rammarico che ci troviamo costretti ad annunciare la cancellazione di tutte le prossime date estive di Baby K, alla luce del suo stato di salute in seguito ai recenti fatti di Teramo. L’artista è molto dispiaciuta e non vede l’ora di poter tornare presto sul palco per condividere la sua musica con tutti i suoi fan”.

Baby K ferita: la ricostruzione

Baby K è rimasta ferita dopo aver tenuto un concerto al parco fluviale di Teramo. La vicenda è stata raccontata sui social dalla stessa artista con un lungo sfogo: al termine dell’esibizione, nella calca, tra le persone che chiedevano foto, una donna l’avrebbe colpita con violenza, provocandole un trauma al seno.