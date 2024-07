Paura a Palermo: auto si ribalta in viale Campania, due feriti

Oltre al danneggiamento di un palo della segnaletica, l’auto ribaltata ha colpito 4 veicoli in sosta lungo la strada

Grande paura ieri sera intorno alle 21 in viale Campania dove un’Audi Q3, con a bordo un uomo di 29 anni alla guida e due donne di 33 e 34 anni, si è improvvisamente ribaltata dopo aver perso il controllo. Nell’incidente sono rimasti feriti il conducente 29enne e la donna 33enne, che sono stati prontamente soccorsi e trasportati all’ospedale Villa Sofia. Illesa invece l’altra passeggera.

L’auto ribaltandosi ha colpito 4 veicoli in sosta

Oltre al danneggiamento di un palo della segnaletica, l’auto ribaltata ha colpito 4 veicoli in sosta lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che ora indagano per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli investigatori controlleranno eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, il guidatore avrebbe perso il controllo del mezzo in modo autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Le cause della perdita di controllo sono ancora da accertare. Si attendono eventuali riscontri dalle immagini fornite delle telecamere di sicurezza per definire la dinamica dell’incidente.



