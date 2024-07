Agrigento, altro incidente: tre feriti, c’è anche un bambino

A bordo dell'auto - una Fiat Panda - tre persone, due uomini e un bambino. Dopo l'impatto, i feriti sono stati trasportati al San Giovanni di Dio per i controlli

Nuovo incidente stradale in provincia di Agrigento, questa volta in zona contrada Petrusa, la strada che collega la città a Favara. Secondo le prime ricostruzioni, un’auto avrebbe sbandato finendo per concludere la sua direzione contro un guardrail.

A bordo dell’auto – una Fiat Panda – tre persone, due uomini e un bambino. Rimasti tutti feriti, i tre sono stati trasportati all’ospedale San Giovanni di Dio per tutte le verifiche del caso.

Dopo l’incidente, la denuncia in ospedale

Una volta arrivati all’ospedale (il San Giovanni di Dio), un uomo si sarebbe rifiutato all’alcol test. Quest’ultimo, originario di Palma di Montechiaro, è stato necessario l’intervento degli agenti, che lo hanno denunciato alla procura per resistenza, minaccia e violenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza alcolica e contestuale rifiuto di sottoporsi agli accertamenti. Inoltre, all’uomo è stata sospesa la patente di guida.