Paura nel Ragusano, operaio viene investito da furgone: scatta la corsa in ospedale

Il protagonista dell'incidente di via Archimede è stato portato in ospedale, ha rimediato un trauma cranico e contusioni.

Un operaio di 47 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro che si è verificato nella giornata di ieri, lunedì 11 dicembre, in via Archimede a Ragusa.

La ricostruzione del sinistro

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo sarebbe caduto dal cestello di un camion sul quale stava lavorando per effettuare la potatura degli alberi dopo essere stato urtato da un furgone. Il 47enne sarebbe quindi precipitato a terra, rimediando un trauma cranico e contusioni di vario tipo.

Il malcapitato è stato soccorso e trasportato all’ospedale “Giovanni Paolo II”. Fortunatamente, nonostante la grande paura, non si troverebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente si sono presentati gli agenti della Polizia locale, i carabinieri e lo Spresal. Il furgone, a quanto pare, era guidato da un 20enne per conto di una ditta di packaging di Vittorio.