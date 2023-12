Sfonda la veranda di un locale con l’auto, fugge via e poi si pente dai carabinieri: “Colpa mia”

Il protagonista della vicenda è fuggito via per evitare ripercussioni, ha si è poi "pentito" e consegnato ai carabinieri.

Sfonda la veranda di un locale con l’auto, fugge via e, probabilmente in preda al rimorso, torna indietro per presentarsi dai carabinieri.

Protagonista di questa rocambolesca vicenda un maldestro guidatore che, a bordo della sua Fiat Stilo, è finito contro la struttura esterna di un locale ubicato in viale Mediterraneo a Porto Empedocle (Agrigento).

La fuga e il pentimento

L’uomo, dopo essersi reso conto dell’ingente danno, ha deciso di fuggire via a tutta velocità con l’intento di non farsi identificare.

Poco dopo, però, il guidatore folle ha deciso di ritornare sui propri passi – letteralmente – e di ammettere le proprie responsabilità. L’automobilista si è quindi presentato alla Stazione dei carabinieri di Villaseta e, una volta accolto dai militari, ha confessato quanto accaduto.

Un turista ferito

Oltre al danneggiamento degli esterni del locale, l’incidente ha causato anche il ferimento di un turista romano di 48 anni che si trovava in villeggiatura in Sicilia. L’uomo è stato costretto a ricorrere alle cure mediche in Pronto Soccorso all’ospedale San Giovanni di Dio. Fortunatamente, il malcapitato non si troverebbe in condizioni serie.