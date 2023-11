Incidente di Porto Empedocle, le lacrime per la morte di Gianluca: “Avevi un cuore grande”

Dolore e costernazione a Porto Empedocle per la scomparsa di Gianluca Lombardo, ennesima vittima della strada in Sicilia.

“Tu non eri soltanto mio cugino… tu eri mio fratello, eri sangue del mio sangue. È un dolore straziante che non riesco a contenere”. Inizia così il post Facebook di Chiara in ricordo di Gianluca Lombardo, il 26enne che ha perso tragicamente la vita nell’incidente mortale avvenuto domenica 19 novembre a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento.

“Eri amico di tutti, avevi un cuore grande, troppo grande, anche con chi non lo meritava. Mai avrei pensato potesse succedere, non adesso”, scrive ancora la parente sui social dilaniata dal dolore per la prematura scomparsa del ragazzo.

La ricostruzione dell’incidente

Una morte improvvisa e inattesa quella di Gianluca, che non è riuscito a evitare l’impatto frontale della sua Fiat Seicento con una Dacia, sulla quale viaggiava una famiglia originaria di Realmonte. Per ironia della sorte, il decesso del ragazzo è avvenuto proprio in occasione della Giornata mondiale in ricorso delle vittime della strada.

Il 26enne sarebbe morto sul colpo, mentre gli occupanti della seconda auto sono rimasti feriti e trasportati dai sanitari del 118 all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Sul luogo dove si è consumato il sinistro si sono presentati anche i carabinieri, gli agenti di Polizia e i vigili del fuoco.

Il Comune: “Grande dolore”

“Con profondo cordoglio, esprimo il dolore di tutta la nostra comunità per la tragica perdita del giovane empedoclino Gianluca Lombardo, vittima di un incidente stradale. Le nostre sincere condoglianze vanno alla famiglia Lombardo in questo momento di immensa tristezza e disperazione. La comunità di Porto Empedocle si stringe attorno a loro, offrendo il suo sostegno e conforto”, si legge in una nota diffusa dall’amministrazione di Porto Empedocle.

Fonte foto: Facebook – Gianluca Lombardo