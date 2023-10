Paura per Tommaso Zorzi: “Al pronto soccorso per sospetta trombosi ma era infezione”

Il noto influencer e conduttore ha messo in allarme i propri fan con alcune immagini postate sui suoi canali social

Tommaso Zorzi finisce in ospedale. Il noto influencer e conduttore ha messo in allarme i propri fan con alcune immagini postate sui suoi canali social. “Ragazzi, ora ve lo dico. Sono stato al pronto soccorso per la mia gamba”, scrive l’ex concorrente del Grande Fratello.

La disavventura durante un viaggio

La disavventura di Zorzi è avvenuta nel corso di un viaggio a Bologna: dolori e rossore con rifgonfiamento ad una gamba. “Sono entrato per una sospetta trombosi, la serenità ve la lascio solo immaginare. Mi hanno dimesso – spiega Zorzi ai fan – . Non è una trombosi, è un’infezione: devo farmi l’antibiotico. Sto bene però”.