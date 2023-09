Influencer litiga in aereo per il bagaglio: “Fammi il video tanto sono famosa su Instagram” – VIDEO

Un'influencer americana ha avuto una lite furiosa a bordo di un aereo per il bagaglio a mano: "Tanto sono famosa su Instagram". Ecco chi è

È successo a bordo di un aereo della compagnia American Airlines e la protagonista sarebbe un’influencer statunitense. La donna ha avuto una furiosa lite per il bagaglio a mano con altri passeggeri. L’influencer ha perso il controllo e ha inveito contro i due, ripetendo più volte “State zitti” in modo non troppo garbato ed educato.

Chi è l’influencer?

Gli altri passeggeri che assistevano alla scena anche abbastanza divertiti hanno iniziato a filmare con i propri smartphone, la modella si è accorta di questo particolare e verso una delle telecamere ha detto: “Filma, tanto sono famosa su Instagram, pezzente”.

Secondo quanto riporta il DailyMail, si tratterebbe dell’influencer e modella Morgan Osman, la quale su Instagram avrebbe poi chiarito la vicenda con delle storie, ma poi le sarebbe stato bloccato il profilo.

Fonte video: Wild content via X