Jovanotti in sedia a rotelle: “Rischio la trombosi”

Jovanotti torna ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute: il messaggio del cantautore toscano da Santo Domingo

Jovanotti torna ad aggiornare i fan sui social in merito alle sue condizioni di salute, dopo la grave caduta in bicicletta tra i campi di canna da zucchero a Santo Domingo.

Il cantante, in sedia a rotelle, ha spiegato di aver dovuto rimandare il suo rientro in Italia per motivi medici: “Ci sono rischi di trombosi, prima di prendere un aereo c’è bisogno di tempo”.

Il messaggio di Jovanotti ai fans

In un video su TikTok, con il viso teso e affaticato, Jovanotti ha comunque regalato un sorriso ai suoi ammiratori: “Buongiorno ragazzi, come state? Qua sempre meglio, oggi sono stato seduto un’oretta. Sono senza flebo. Piano piano cerchiamo di fare un po’ di movimenti… Agosto lo passerò con Fabrizio Borra (il suo storico fisioterapista), appena sarò in grado di prendere un volo”.

Dopo l’operazione alla clavicola e al femore, pienamente riuscita, ora per Jova è iniziato il lungo e faticoso recupero. Dall’ospedale aveva aggiornato i suoi fan, mostrando le fasciature: “L’intervento andato bene, ora dolore fortissimo ma passerà. Grazie a tutti davvero, il vostro affetto è un antidolorifico magico. Grazie!”.