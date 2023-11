Paura per Zaccagni: ladri nella villa dell’attaccante della Lazio

Paura per Mattia Zaccagni: i ladri, infatti, si sono introdotti nella villa dell'ex Verona e della compagna Chiara Nasti

Paura per l’attaccante della Lazio Mattia Zaccagni. Dei ladri, infatti, sono entrati nell’abitazione del giocatore in via della Camilluccia a Roma, dove l’ex Hellas Verona abita con la moglie Chiara Nasti e il figlio Thiago. Secondo gli agenti del commissariato di Ponte Milvio e della polizia scientifica, il colpo sarebbe avvenuto tra il pomeriggio e la serata di martedì, ed è stato scoperto dopo le 20, quando la coppia è rientrata a casa. Portati via contanti e gioielli il cui valore è ancora da quantificare.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI