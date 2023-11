Ladri in azione al bar, portate via macchine cambia soldi e videopoker nell’Agrigentino

In corso le indagini sul furto registrato a Burgio (AG). A denunciare il fatto la titolare dell'esercizio.

Sono in corso le indagini sull’ennesimo furto ai danni di un bar, registrato nella notte in contrada Tina a Burgio, in provincia di Agrigento.

Una macchinetta cambia monete e degli apparecchi per il videopoker: questa la refurtiva.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Furto in bar di Burgio, si indaga

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli inquirenti, i responsabili – al momento ignoti – si sarebbero introdotti furtivamente nel bar nella notte e avrebbero portato via due apparecchi di videopoker e una macchina cambia monete. All’interno vi erano delle somme di denaro, ancora da quantificare.

Danneggiata la saracinesca laterale del bar, presumibilmente forzata dai malviventi per portare a termine il furto. La proprietaria, scoperto il reato subìto, ha contattato il 112. Sul caso sono in corso le indagini e gli accertamenti di rito dei carabinieri della stazione di Burgio.

Immagine di repertorio