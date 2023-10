Calcio, svolta storica: Dazn trasmetterà in chiaro 5 partite di Serie A

5 partite del campionato di Serie A saranno trasmesse in chiaro: svolta storica per i diritti televisivi del campionato

Una svolta storica per i diritti tv della Serie A. In base al nuovo accordo, firmato appena qualche giorno fa, DAZN potrà trasmettere un massimo di cinque gare in chiaro a stagione.

L’annuncio ufficiale è stato dato dall’amministratore delegato della Lega, De Siervo, in una lunga intervista concessa a ‘Il Sole 24 Ore’.

Non l’unica, dato che DAZN a partire dal 1 luglio trasmetterà anche in diretta video esclusiva la Radio Tv della Serie A attualmente visibile sul digitale terrestre.

Ecco dove si vedranno le partite in chiaro di Serie A

DAZN a partire dal 2024 potrà trasmettere così cinque gare di Serie A a stagione in chiaro per tutti: “Per la prima volta nella storia della Serie A, per promuovere l’inizio della stagione e incentivare i nuovi abbonati DAZN avrà la possibilità di trasmettere, “free-to-air” e sempre sul proprio sito o app, un massimo di 5 gare a stagione”.

Per capire quali saranno i 5 incontri selezionati, tuttavia, occorrerà attendere i calendari della prossima stagione e il mese di agosto 2024.